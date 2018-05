Gaza: chirurghi MSF curano i feriti in tre ospedali -3

Roma, 15 mag. - "Questo bagno di sangue è un nuovo risultato della politica messa in atto dall'esercito israeliano nelle ultime sette settimane: sparare con proiettili veri contro i manifestanti, con il presupposto che chiunque si avvicini alla barriera di confine è un obiettivo legittimo. La maggior parte dei pazienti subirà gli effetti delle ferite per tutta la vita. In vista delle nuove manifestazioni previste per oggi, indette dai palestinesi per la ricorrenza del "Naqba Day", chiediamo all'esercito israeliano di fermare il suo uso sproporzionato della forza contro i manifestanti palestinesi", conclude Marie-Elisabeth Ingres di MSF.

Le équipe chirurgiche di MSF stanno intervenendo negli ospedali di Al-Aqsa a Deir Al-Balah (due team), nell'ospedale Al-Awda a Beit Lahya, e nell'ospedale An-Najah a Rafah. Altro personale è in arrivo tra chirurghi, infermieri e anestesisti. MSF continua inoltre a gestire 4 cliniche per l`assistenza post-operatoria, fornendo cure ai pazienti già operati e dimessi dalle strutture sanitarie locali dopo il primo intervento medico.