Roma, 15 mag. - In risposta ai violenti scontri scoppiati a Gaza, Medici Senza Frontiere (MSF) ha attivato 4 équipe chirurgiche in 3 ospedali per effettuare interventi di chirurgia d'urgenza e ha donato forniture mediche a 2 ospedali.

Come si legge in un comunicato diffuso dalla stessa ong, nella sola giornata di ieri le équipe chirurgiche di MSF hanno effettuato oltre 30 interventi, il lavoro è continuato tutta la notte e le attività proseguono in vista delle manifestazioni di oggi. (Segue)