New York, 15 mag. - Ogni palestinese che manifesta a Gaza, che rappresenti o meno una minaccia imminente, può essere ucciso dalle forze israeliane.

"Sembra che chiunque possa essere ucciso", ha dichiarato ai media a Ginevra un portavoce dell'Alto commissariato, Rupert Colville, che ha aggiunto che "la force letale non può essere usata se non come ultimo ricorso".

(fonte AFP)