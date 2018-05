Governo, Ronzulli: attendiamo esito, poi valutiamo proposte

Roma, 15 mag. - "Non abbiamo mai fatto gli uccelli del malaugurio e non inizieremo ora. Questo sentimento non ci appartiene: noi indossiamo la maglia della nazionale e tifiamo per lei. La nostra scelta è stata onesta e leale secondo i principi di responsabilità e trasparenza nei confronti degli alleati. Per questo motivo Forza Italia attende di conoscere l`esito finale delle trattative tra Lega e Movimento 5 Stelle per poi valutare il merito delle proposte". Lo dichiara in una nota Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia vicina al leader azzurro Silvio Berlusconi.