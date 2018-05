Putin: no limitazioni artificiali per frenare commercio e finanza

Mosca, 15 mag. - No a "limitazioni artificiali per frenare il commercio, la finanza, la produzione o gli investimenti" ma piuttosto la correzione degli "squilibri che esistono sui mercati globali". Così il presidente russo Vladimir Putin nel saluto di benvenuto ai partecipanti, agli organizzatori e agli ospiti del Forum economico internazionale di San Pietroburgo 2018, che si terrà dal 24 al 27, con il 23 come giorno zero.

Lo slogan del forum di quest'anno è "Creare un'economia della fiducia". Nei suoi saluti, il presidente russo ha espresso la fiducia che le idee e le iniziative sviluppate durante il forum faciliteranno la ripresa e la crescita dell'economia mondiale: "Durante le discussioni al Forum - scrive Putin - i principali politici e accademici russi e stranieri, esperti, dirigenti di aziende e leader delle associazioni di imprese e rappresentanti dei media e della società civile discuteranno questioni chiave sull'agenda globale, lo stato attuale e le prospettive future dell'economia mondiale. Insieme, considereranno come indirizzare l'economia mondiale verso una crescita costante".

Quest'anno ospite del forum saranno il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e la numero uno dell'FMI Christine Lagarde. Nell`ambito dello SPIEF, Banca Intesa e l`Associazione Conoscere Eurasia terranno numerose iniziative, compresa la Sessione "Le tecnologie europee per aumentare la qualità della vita" in collaborazione con l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo e l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa, programmata per il 23 maggio.

Al momento per il 24 maggio è prevista la tavola rotonda dedicata alla cooperazione economica e commerciale russo-italiana, una delle principali forze trainanti nelle relazioni economiche UE-Russia. Nel panel, oltre ad Alessandro Cassieri, Capo dell'Ufficio di corrispondenza Rai di Parigi, figurano l'ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano; Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato, vice presidente esecutivo, di Pirelli; Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e presidente di Banca Intesa; Victor Vekselberg, presidente del Consiglio di amministrazione, Renova Group e della Fondazione Skolkovo; Alessandro Decio, Amministratore Delegato, Direttore Generale, SACE; Philippe Donnet, Amministratore delegato, Amministratore delegato, Assicurazioni Generali; Paolo Clerici, Presidente del Consiglio di Amministrazione, CEO, Coeclerici.