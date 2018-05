Elezioni Iraq, trionfa a sorpresa lista nazionalista anti-sistema -3

Roma, 15 mag. -

Sia al Sadr che al Ameri sono veterani della politica ben noti agli iracheni, ma si sono lanciati come leader populisti ed anti-sistema che cercano di spazzare via un'élite invisa dal Paese.

La complessa aritmetica elettorale del sistema iracheno, tuttavia, indica che la composizione finale del parlamento di 329 seggi è ancora lontana dall'essere decisa.

Ieri, in un discorso televisivo, Abadi ha salutato le "liste vincenti" e invitato tutte le parti a "rispettare i risultati", dopo aver chiesto un ricomputo dei voti nella provincia multietnica di Kirkuk. Funzionari della Commissione Elettorale hanno detto che i risultati finali completi potrebbero essere annunciati nelle prossime 24 ore.

Qualunque sia il risultato, sembra che ci sarà una lunga trattativa tra le principali forze politiche prima che un nuovo governo di coalizione possa essere installato.

Tra i tradizionali leader politici che sembravano destinati a perdere terreno alle elezioni, l'ex premier Nuri al-Maliki, che rimane ampiamente criticato per non avere saputo durante il suo mandato di arginare l'ascesa del Califfato che nell'estate del 2014 riuscì ad espugnare vasti territori nel Nord-est del Paese.

La sorpresa elettorale arriva dopo le tensioni che si sono scatenate tra gli Stati Uniti e l'Iran in seguito al ritiro americano dall'accordo nucleare del 2015, scatenando i timori di una destabilizzante lotta per il potere in Iraq.

Abadi è stato una figura di consenso che ha bilanciato gli Stati Uniti e l'Iran. Un funzionario del Dipartimento di Stato americano interpellato da Afp ha detto: "Siamo in attesa dell'annuncio dei risultati ufficiali e attendo con ansia la formazione del nuovo governo".

Chiunque emergerà come premier dovrà affrontare il mastodontico compito di ricostruire un paese devastato dalla guerra all'Isis ma che dovrebbe poter contare sugli aiuti dei Paesi donatori che riunitisi in Kuwait hanno già impegnano 30 miliardi di dollari per la ricostruzione. (Con fonte Afp)