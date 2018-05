Elezioni Iraq, trionfa a sorpresa lista nazionalista anti-sistema -2

Roma, 15 mag. -

In un tweet postato ieri sera, al Sadr è sembrato indicare di volere un'ampia coalizione di tecnocrati con i blocchi principali, incluso Abadi, lasciando fuori però i rivali di "al Fatah", ("La Conquista"), alleanza di milizie sciite guidate da Hadi al Amiri, cavallo su cui punta Teheran.

Al Sadr si è reinventato come paladino anti-sistema dopo essersi imposto come potente capo di una milizia che ha scatenato una sanguinosa insurrezione contro le forze Usa dopo l'invasione del 2003. Parallelamente all'avversione a Washington, il populista al Sadr ha anche preso le distanze dallo sciita Iran, avvicinandosi succesivamente ai rivali regionali di Teheran, i sunnita dell'Arabia Saudita.

Con lo scrutinio quasi completato in 16 delle 18 province, l'alleanza "In Marcia verso le Riforme" è in vantaggio in sei e al secondo posto in quattro regioni.

Al secondo posto "Al Fatah", un'alleanza composta da ex combattenti provenienti principalmente da unità paramilitari sostenute dall'Iran, arrivata prima in quattro province e seconda in altre otto. Il leader di questa lista è Hadi al-Ameri, un alleato di vecchia data di Teheran, le cui forze finirono per battersi a fianco degli Stati Uniti per cacciare i jihadisti dell'Isis.(Segue)