Elezioni Iraq, trionfa a sorpresa lista nazionalista anti-sistema

Roma, 15 mag. - Nelle prime elezioni politiche in Iraq dalla sconfitta dei jihadisti dello Stato islamico (Isis), si profila una netta affermazione di un'alleanza guidata dal religioso nazionalista ed anti-sistema Moqtada al Sadr che secondo i dati parziali ha trionfato in almeno 6 delle 18 province del Paese. Al secondo posto, prevale in 5 governatorati un'alleanza rivale di milizie sciite legate a Teheran che ha rilegato al terzo posto la lista che fa capo al primo ministro Haider al Abadi favorito a livello internazionale.

Un risultato che tuttavia imporrà lunghe e complesse trattative per la formazione di un nuovo governo necessariamente di coalizione dopo il voto di sabato caratterizzato da un'astensione record con solo il 44,5% di affluenza.

Lo sciita Sadr, a capo della lista Saairun ("In marcia" verso le riforme"), una coalizione di 6 partiti laici compresi i comunisti, non si è candidato in prima persona. Quindi non può guidare il governo, ma sembra destinato a giocare un ruolo fondamentale per la nomina del futuro primo ministro dopo anni passati ad opporsi agli americani prima di rompere con l'Iran e optare per un successivo avvicinamento all'Arabia Saudita. (Segue)