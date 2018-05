Governo, Sapelli: asse Mattarella-Di Maio ha posto veto su di me

Bologna, 15 mag. - A imporre il veto sul nome di Giulio Sapelli, candidato presidente del Consiglio in pectore per il futuro governo Lega-Cinquestelle, è stato "l'asse Mattarella-Di Maio, prono all'Europa, all'Ue così com'è". In questo modo si è dimostrato che "le Camere non contano più nulla" e ci troviamo di fronte a "un vulnus inferto alla Costituzione". E' lo stesso Sapelli, economista di 71 anni, a spiegare a IlSussidiario.net le ragioni della sua esclusione, nonostante la trattativa tra i leader di Lega e M5s fosse a buon punto, dopo che il suo nome era circolato insieme a quello del giurista Giuseppe Conte.

"Mi spiace, perché eravamo ad un passo. Ma M5s è stato chiaro: il nostro candidato non è Sapelli" ha spiegato il professore nell'intervista a IlSussidiario.net, dicendosi sorpreso "che le Camere non contino più nulla, a qualcuno fa comodo ignorarle". Il veto è stato posto dall'"asse Mattarella-Di Maio, prono all'Europa, anzi a questa Europa, alla Ue così com'è". Infatti domenica, quando il suo nome era già noto al Capo dello Stato "so che Mattarella ha incontrato Siniscalco a Dogliani, nel giardino di casa Einaudi. Lo ha lodato, dicendogli che era l'erede di quella gloriosa tradizione piemontese eccetera eccetera. Domenico ovviamente era in brodo di giuggiole. So anche che qualcuno ha detto di me che avrei dei legami massonici". (segue)