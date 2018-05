Roma, 15 mag. - E' in corso a Montecitorio il tavolo tecnico con la delegazione del Movimento cinque stelle e della Lega sul contratto di governo. Tra i nodi da sciogliere, come ha spiegato ieri lo stesso segretario della Lega Matteo Salvini, giustizia, infrastrutture e grandi opere e immigrazione su cui la Lega propone una linea più dura rispetto ai Cinquestelle. A Montecitorio non sono presenti al momento nè Matteo Salvini nè Luigi Di Maio.