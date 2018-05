Incidenti lavoro, Camusso: tema è scomparsa prevenzione -2

Padova, 15 mag. - Parlando poi della "ripresa", la leader della Cgil ha proseguito: "Noi siamo un paese in cui gli investimenti hanno continuato a diminuire. La ripresa di questo ultimo anno non è una ripresa significativa che abbia recuperato il vuoto che si è determinato precedentemente".

"C'è un divario impressionante - ha ribadito - tra la strage continua di questo periodo e il raccontarci l'innovazione e la digitalizzazione. Da un lato ci raccontiamo questo, e dall'altro scopriamo drammaticamente che le cause di infortunio continuano ad essere quelle più storiche e tradizionali. Questo vuol dire che non c'è stata innovazione, non c'è stata ricerca, non c'è stata attenzione a determinare la sicurezza dei lavoratori. E dove sono cresciute anche poco le presenze di lavoratori, queste sono precarie", ha concluso.