Incidenti lavoro, Camusso: tema è scomparsa prevenzione

Padovaa, 15 mag. - "Il tema è che è scomparsa la parola prevenzione. E se scompare la parola prevenzione è evidente che il rischio si moltiplica. Insieme è scomparsa anche un'altra forma di prevenzione: è quella che non si può continuare a premere sulle persone che facciano 10-12-14 ore di lavoro perché in nessuna attività si può immaginare che la concentrazione della sicurezza rimanga in un tempo così prolungato". Lo ha sottolineato la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro con i delegati di fabbrica delle Acciaierie Venete nella sede della Cgil di Padova.

