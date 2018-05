Turchia, arrestate 54 persone sospettate di legami con l'Isis

Istanbul, 15 mag. - La polizia turca ha arrestato più di cinquanta persone sospettate di legami con lo Stato Islamico, in una serie di raid a Istanbul. Lo hanno riportato gli organi di informazione turchi.

Gli arresti sono avvenuti ieri sera tardi in diciannove appartamenti in una decina di quartieri di Istanbul, ha chiarito l'agenzia privata Dogan. Complessivamente 54 persone sono state arrestate e portate nella sede della polizia antiterrorismo a Istanbul per essere interrogate.

Secondo l'agenzia, la polizia sospetta che le persone arrestate avessero pianificato un trasferimento in Siria. Il 27 aprile, l'agenzia di stampa ufficiale turca Anadolu aveva riferito che quattro "alti responsabili" in Siria dell'Isis erano stati arrestati nell'Ovest della Turchia mentre tentavano di lasciare il Paese mescolandosi ai rifugiati.

(fonte AFP)