Anzaldi: Bagnai sbugiarda Salvini-Di Maio, stallo per nomine

Roma, 15 mag. - "Il senatore leghista Bagnai, braccio destro di Salvini, spazza via la bufala della trattativa Lega-M5s 'sui temi' e sbugiarda quello che il leader della Lega e Di Maio vanno ripetendo in queste ore. Come rivela ad Augusto Minzolini sul `Giornale`, la vera discussione che Lega e M5s stanno portando avanti da giorni, e sulla quale ancora non c`è accordo, non riguarda i punti del programma ma le 200-300 nomine che sono in scadenza nei prossimi mesi, a partire dalla ricchissima Cdp, sulla quale ha già messo gli occhi Casaleggio, e dalla Rai". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Centinaia di poltrone - prosegue Anzaldi - nelle aziende pubbliche, nei ministeri, nelle authority non bastano a saziare la fame di potere dei due leader e dei loro cerchi magici. E questo sarebbe il governo del cambiamento? Sì, del cambiamento delle poltrone".