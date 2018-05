Mattarella atterrato a Genova: visiterà Gaslini e IIT

Genova, 15 mag. - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato poco dopo le 10 all'aeroporto di Genova. Il capo dello Stato parteciperà alle celebrazioni per gli 80 anni dell'ospedale pediatrico Gaslini, per poi visitare l'Istituto Italiano di Tecnologia a Morego, sulle alture del capoluogo ligure.

All'Istituto Gaslini sarà accolto dall'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, dal sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci e dai vertici dell'ospedale.

Dopo aver visitato alcuni padiglioni dell'istituto e l'hospice per i pazienti più gravi, incontrando i familiari dei bambini ricoverati e 40 insegnanti della scuola interna, riceverà in omaggio da Neri Marcorè e Antonella Clerici, presentatori della Partita del Cuore in programma il 30 maggio a Genova, una maglietta del match, i cui proventi saranno devoluti al Gaslini e all'Airc. Al termine della visita presenzierà alla cerimonia ufficiale per gli 80 anni dell'ospedale.

Intorno a mezzogiorno il presidente della Repubblica raggiungerà poi l'Istituto Italiano di tecnologia, dove sarà accolto dal presidente Gabriele Galateri di Genola e dal direttore scientifico Roberto Cingolani, che lo accompagneranno a visitare i dipartimenti di nanomedicina, di terapia genica e di robotica. Il capo dello Stato tornerà infine all'aeroporto Cristoforo Colombo, dove alle 13 e 30 dovrebbe ripartire il suo aereo privato.