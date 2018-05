Unicef: fermare gli attacchi sui bambini

Roma, 15 mag. - Durante i primi quattro mesi dell`anno, dalla Repubblica Centrafricana al Sud Sudan, e dalla Siria all`Afghanistan, gli attacchi sui bambini nel corso di conflitti sono continuati ininterrottamente: lo denuncia un comunicato diffuso dall'Unicef.

"Con scarso rimorso e ancor meno trasparenza, le parti in conflitto continuano apertamente a ignorare una delle regole basilari durante una guerra: la protezione dei bambini.

Non è stata proibita nessuna strategia bellica, non tenendo conto di quanto possa essere letale per i bambini: attacchi indiscriminati su scuole, ospedali e altre infrastrutture civili, rapimenti, reclutamento di bambini, assedio, abusi nella detenzione e negazione dell`assistenza umanitaria sono state tutte pratiche all`ordine del giorno", si legge nella dichiarazione del Direttore generale dell`UNICEF, Henrietta H. Fore.(Segue)