Roma, 15 mag. - "Salvini vuole andare sul sicuro e se la prende con gli immigrati. Per lui l`unica cosa che conta è parlare alla pancia della gente. Noi diciamo: rispetto delle regole per tutti, e per chi non ha le carte in regola rimpatri assistiti con tutte le garanzie". Lo afferma Antonio Satta, segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc).

"Purtroppo il populismo di Salvini e Di Maio vieta loro di fare qualsiasi tipo di proposta che abbia un po` di complessità", conclude Satta.