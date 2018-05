Tajani: strada è governo c.destra,può cercare voti in Parlamento

Roma, 15 mag. - "Per noi la strada maestra è sempre la stessa: un governo di centrodestra che vada a cercare i voti in Parlamento su 5-6 cose da fare". Lo ribadisce in una intervista al Corriere della Sera il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, esponente di Forza Italia convinto che "con il M5s non è possibile trovare un'intesa che serva all'Italia, e non vogliamo violare il patto fatto con gli elettori. Pensiamo serva un governo che faccia contare il nostro Paese in Europa".

"La coalizione è in piedi e resta unita per un grande atto di generosità verso il Paese da parte di Berlusconi, ma Salvini si sta muovendo in questa fase di trattativa per il governo come leader e capo della Lega, non del centrodestra", puntualizza Tajani. Ma il leader del Carroccio, aggiunge, "si sta rendendo conto che aveva ragione Berlusconi quando diceva che sarebbe stato difficile fare un governo con il M5s, perché abbiamo diverse visioni della democrazia". "Qui ormai stiamo parlando dell'ipotesi di sottoporre un programma di governo a poche centinaia di persone che dovrebbero approvarlo o bocciarlo via web, come se la fiducia la concedessero i social, e non il Parlamento", conclude ricordando che in Europa "c'è grande attenzione per quello che sta avvenendo in Italia e preoccupazione per un programma antieuropeista. Ma prima di dare un giudizio, a Bruxelles tutte le forze politiche vogliono conoscere chi sarà il primo ministro, i ministri, quale sarà il programma di governo".