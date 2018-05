Al via oggi il Ramadan, mese di digiuno e preghiera dei musulmani -3

Roma, 15 mag. -

CHI E' ESENTATO DALL'OBBLIGO? Tutte le persone fisicamente debilitate (ad esempio per una malattia o per questioni di età) sono esentate dall`obbligo di digiunare; lo stesso vale per chi è in viaggio. Chi non può proprio digiunare, deve fornire pasti ai poveri.

LA FESTA La fine del Ramadan segna l`inizio di una delle due principali festività islamiche, Eid al-Fitr, la "festa della fine del digiuno". Una festività di tre giorni durante la quale i fedeli partecipano a funzioni religiose, visitano i parenti e si scambiano doni.