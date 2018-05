Brunetta: Mattarella dia preincarico a Salvini o si torni al voto

Roma, 15 mag. - "L`incarico deve essere dato a Salvini dal Presidente della Repubblica, con un preincarico, per trovare i voti necessari in Parlamento. Altrimenti sarà necessario un passaggio elettorale magari non subito, magari nella prossima primavera. E` l`unica ipotesi possibile". Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio1).

"Lo stanno dimostrando i nostri eroi che non stanno trovando un accordo su nulla e si stanno inventando una forzatura costituzionale su un Presidente del consiglio di passaggio a cui somministrano un programma già scritto e una squadra di ministri già definita - ha aggiunto Brunetta -. La cosa grida vendetta. Non è accettabile neanche dal punto di vista costituzionale. Dico basta con queste sperimentazione che lascia molto amaro in bocca".