Consumi, Confcommercio: famiglie prudenti, piatti ad aprile

Roma, 15 mag. - In linea con un quadro congiunturale non particolarmente dinamico, le famiglie hanno mantenuto un comportamento molto prudente in materia di consumi. Ad aprile 2018 l'indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) ha registrato un calo dello 0,1% rispetto a marzo ed un aumento dello 0,4% nei confronti dello stesso mese del 2017. E secondo la'ssociazione anche "a maggio continua la frenata dell'economia".

"I dati statistici congiunturali continuano a mostrare segnali contradditori che inducono a valutare con prudenza le prospettive a breve dell'economia italiana" si legge nella nota. La produzione industriale ha registrato a marzo, al netto dei fattori stagionali, un aumento dell'1,2% su base mensile e del 3,6% su base annuale. L'occupazione ha presentato, nello stesso mese, una crescita congiunturale dello 0,3%. "In linea con queste indicazioni, si stima, per maggio 2018, una variazione congiunturale nulla del Pil mensile e una variazione tendenziale dell'1% (1,1% ad aprile). Confermando un ulteriore rallentamento rispetto al primo trimestre. La crescita acquisita per l'anno in corso è dello 0,8%".