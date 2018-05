Governo,Rosato: M5s e Lega si devono arrendere, litigano su tutto

Roma, 15 mag. - "M5S e Lega si devono arrendere. Non so chi sia più pronto in caso di elezioni. Ma questo paese ha bisogno di un governo. Chi dice di aver vinto, dopo 70 giorni non è in grado di realizzarlo questo governo. Stanno litigando su tutto". Così Ettore Rosato, vicepresidente della Camera (Pd), ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio1).

"La legge elettorale è frutto di compromesso. Con un proporzionale puro la situazione sarebbe ancora più grave. E il maggioritario è stato bocciato dal M5s - osserva Rosato -. L`istituto cattaneo e altri hanno dimostrato che con qualsiasi legge elettorale la situazione di ingovernabilità con 3 poli è scontata".