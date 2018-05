Consorzio Valpolicella, al Janusz Sasiadek il Communication Prize

Roma, 15 mag. - Janusz Sasiadek si aggiudica il "Communication Prize", il riconoscimento `talent scout` organizzato dal Consorzio Vini Valpolicella che premia chi meglio ha saputo descrivere i vini della Doc. L`assegnazione, avvenuta all`Institute of Directors, al 116 di Pall Mall a Londra, consente a Janusz Sasiadek di accedere direttamente alla seconda edizione del Valpolicella Education Program (VEP), il corso di certificazione sui vini e sul territorio della Valpolicella per la formazione di nuovi esperti della denominazione (Verona, 29-31 gennaio 2019), senza passare dalla fase di selezione.

"Il ruolo di primo piano che ci è stato attribuito dal Best UK Sommelier 2018 - spiega Olga Bussinello, direttore del Consorzio Vini Valpolicella - conferma il grande lavoro fatto dal Consorzio sul territorio britannico in questi anni. Si tratta di un mercato strategico per la denominazione principale della Valpolicella. Infatti, l`anno scorso, l`Amarone ha visto crescere le proprie vendite del 5% sull'anno precedente. Bene anche il Ripasso e il Valpolicella DOC, che nel Regno Unito hanno segnato un export in aumento rispettivamente del +5,2% e del 3,3%".

Per celebrare i 50 anni dalla nascita della DOC, nel corso dell`evento il Consorzio ha inoltre organizzato un walk around tasting e una masterclass di Amarone con 9 aziende della Valpolicella (Bolla Winery, Cà La Bionda, Cantina Valpantena Verona sca, Gerardo Cesari, Salvaterra, Sartori di Verona, Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani, Terre di Leone, Vigneti Villabella), guidati da Christopher Cooper, famoso wine expert e precedentemente head sommelier del Savoy di Gordon Ramsey, oltre che già global wine buyer per il gruppo Soho House.

Nato nel 1924, il Consorzio è una realtà associativa che comprende viticoltori, vinificatori e imbottigliatori della zona di produzione dei vini della Valpolicella, un territorio che include 19 comuni della provincia di Verona. La rappresentatività molto elevata (80% dei produttori che utilizzano la denominazione) consente al Consorzio di realizzare iniziative che valorizzano l`intero territorio: il vino e la sua terra d`origine, la sua storia, le tradizioni e le peculiarità che la rendono unica al mondo. Il Consorzio annovera importanti ruoli istituzionali: si occupa della promozione, valorizzazione, informazione dei vini e del territorio della Valpolicella, della tutela del marchio e della viticoltura nella zona di produzione dei vini Valpolicella, della vigilanza, salvaguardia e difesa della denominazione. L`area di produzione è molto ampia ed è riconducibile a tre zone distinte: la zona Classica, (Sant`Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Fumane, Marano e Negrar); la zona Valpantena, comprendente l`omonima valle; la zona DOC Valpolicella, con Verona, Illasi, Tramigna e Mezzane. Le varietà autoctone che danno vita ai vini delle denominazioni vini Valpolicella sono: Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. I vini della denominazione sono il Valpolicella doc, il Valpolicella Ripasso doc, l`Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella entrambi docg.