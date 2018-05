Vodafone Italia: ricavi a 5,3 mld (+1,2%), clienti fibra +500mila

Roma, 15 mag. - Vodafone Italia chiude l`anno fiscale al 31 marzo 2018 con ricavi, Ebitda, e clienti 4G e fibra in crescita. Nell`anno, i ricavi da servizi hanno raggiunto 5.302 milioni di euro (+1,2% di crescita organica rispetto all`anno precedente), "grazie in particolare - spiega il gruppo - al segmento fisso trainato da un forte incremento della base clienti".

L`Ebitda cresce del 4,6%, grazie alla performance commerciale e all`ottimizzazione della struttura dei costi, e si attesta a quota 2.329 milioni di euro (pari al 37,5% dei ricavi totali), in aumento di 1 punto percentuale rispetto al precedente anno fiscale. I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 992 milioni di euro (+12,4%). Continua la crescita dei clienti di rete fissa con 2,74 milioni di clienti, di cui 2,5 milioni in banda larga in crescita del 14% (+307.000). I clienti in fibra hanno raggiunto quota 1,1 milioni, con una crescita di 500.000 clienti nell`anno fiscale.

Cresce il numero di clienti 4G che raggiunge quota 12,2 milioni (+3,2 milioni rispetto all`anno precedente).