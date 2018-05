Vodafone: torna in utile in 2017-18 a 2,7 mld, dividendo +2%

Roma, 15 mag. - Vodafone chiude l'anno fiscale 2017-2018 con un utile di 2,8 miliardi a fronte di una perdita di 6,079 mld dell'anno precedente. I ricavi sono in calo del 2,2% a 46,57 mld. L'utile operativo sale del 15,5% a 4,3 mld. Forte crescita dell'Ebitda adjusted a 14,7 mld +11,8%, superiore rispetto alla guidance del +10%. Il board ha raccomandato la distribuzione di un dividendo di 10,23 centesimi ad azione in crescita del 2% e in liena con l'intenzione del cda di una crescita annuale del dividendo.

"Ci aspettiamo una crescita sostenuta dei profitti nell'anno a venire - ha commentato Vittorio Colao ad del gruppo - nonostante l'arrivo di un nuovo entrante in Italia e una pressione competitiva in Spagna sostenuta dal terzo anni di fila di minori costi operativi netti".