Governo, Crosetto: c'è rischio che trattativa M5s-Lega fallisca

Roma, 15 mag. - "Il rischio che fallisca la trattativa Lega-M5s c`è perché ieri avevano promesso a Mattarella che avrebbero dato il nome del premier, punto di partenza per la formazione del governo, e poi non sono stati in grado di farlo". Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, ai microfoni di `6 su Radio 1` commenta il mancato accordo tra Lega e M5s sul nome del futuro capo di governo.

"Ha colpito tutti, non solo Mattarella - prosegue Crosetto - vuol dire che esistono delle difficoltà, difficoltà che avevamo evidenziato a Salvini già da tempo. Il fatto che lui sia rimasto solo, fa dire al Movimento 5 Stelle che sono il doppio quindi sta a loro indicare il premier. Il tema principale, quello su cui si sono impantanati, è definire il nome del premier. Forse lo avevano definito, penso che Sapelli era stato la persona individuata, ma poi si è mosso troppo e si è bruciato da solo. È importante la figura del premier perché dà anima alla coalizione". "Non si può pensare di trovare un burattino asettico e chiedergli di guidare il governo - ha aggiunto -. Chiunque porterebbe le sue idee come è successo ieri con Sapelli che come prima cosa ha chiamato la persona di cui si fidava all`Economia ed è quello che probabilmente lo ha bloccato perché non se l`aspettavano come mossa né Di Maio, né Salvini".