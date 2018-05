M.O.: Gaza, sciopero generale in Cisgiordania per lutto 59 vittime

Roma, 15 mag. - Questa mattina, in tutti i territori palestinesi della Cisgiordania, è stato osservato uno sciopero generale per commemorare le 59 vittime uccise ieri dal fuoco dei soldati israeliani durante le proteste contro l'inaugurazione dell'ambasciata americana a Gerusalemme, scoppiate ieri alla frontiera della Striscia di Gaza con lo Stato ebraico. Lo riferiscono media arabi.

Secondo il quotidiano al Quds al Arabi stamane negozi, banche, università, stazioni di benzina in tutte le città, località e campi profughi sono rimasti chiusi. Chiusi anche tutti gli uffici pubblici e le scuole come deciso dalle autorità nazionali palestinesi. Fermi anche tutti i mezzi di trasporto interni e esterni come ha annunciato il sindacato di categoria.

Ieri il presidente palestinese, Abu Mazen, ha annunciato un lutto di tre giorni e uno sciopero generale per le vittime di Gaza e anche per commemorare la Nakba ("Catastrofe") come chiamano i palestinesi l'anniversario della creazione di israele.