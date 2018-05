Siria, 2 ong chiedono processo a azienda francese: "Complice Isis" -2

Roma, 15 mag. - Secondo loro, si pone anche la questione di un procedimento giudiziario per ex dirigenti o dirigenti già implicati. Otto di loro sono stati incriminati, di cui sette per aver "finanziato una società terroristica", come l'ex CEO Bruno Lafont. "Le aziende hanno i mezzi per alimentare i conflitti armati" (...) la lotta contro l'impunità delle multinazionali passerà attraverso la sfida delle loro responsabilità ", ha detto nella Sandra Cossart, direttore di Sherpa.

Esecuzioni, rapimenti, violenze sessuali contro le minoranze yazide, curde o cristiane: nella loro nota, le associazioni spiegano innanzitutto che gli abusi dell'Isis costituiscono crimini contro l'umanità. Sostengono che Lafarge e i suoi leader non potevano ignorare di aver contribuito "finanziariamente" a questi crimini attribuiti all'Isis "nella regione dello stabilimento (tra il 2012 e il 2015) ma anche nel resto del mondo", secondo il loro comunicato.

Le due ONG, insieme a 11 ex dipendenti, sono state le prime a lanciare una denuncia di "finanziamento del terrorismo" contro l'azienda francese Lafarge, che si è fusa con la svizzera Holcim nel 2015.