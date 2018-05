Siria, 2 ong chiedono processo a azienda francese: "Complice Isis"

Roma, 15 mag. - Due organizzazioni non governative hanno presentato una denuncia contro il produttore di cemento Lafarge, accusato di finanziare gruppi armati in Siria, tra cui l'organizzazione dello Stato Islamico (Isis), chiedendo ai giudici di incriminare la multinazionale per "complicità nei crimini contro l'umanità". Lo ha appreso oggi la France Presse dalle stesse due ong.

In una nota recentemente inviata ai magistrati, l'associazione Sherpa e il Centro europeo per i diritti costituzionali e i diritti umani (CEDU) ritengono che Lafarge sia stata colpevole di "complicità in crimini contro l'umanità" finanziando l'Isis per mantenere l'attività della sua fabbrica siriana a Jalabiya (nord), nonostante le minacce alla sicurezza dei dipendenti locali. "In questa fase" dell'inchiesta, l'incriminazione dell'azienda come persona giuridica su questa base appare come "inevitabile", affermano le associazioni in una dichiarazione congiunta. (Segue)