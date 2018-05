Attacco Gaza, re Giordania: il mondo si assuma sue responsabilità

Roma, 15 mag. - "E' necessario che la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità morali e legali a difesa del popolo palestinese". Così il re giordano Abdallah II nel condannare "le stridenti aggressioni e la violenza esercitata da Israele nei confronti del popolo palestinese fratello nella Striscia di Gaza", dove ieri 57 palestinesi sono rimasti uccisi dal fuoco israeliano durante proteste contro l'inaugurazione della sede diplomatica Usa a Gerusalemme. Lo riferiscono media locali.

"Il trasferimento dell'ambasciata americana avrà riflessi pericolosi per la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente", ha detto il sovrano in una dichiarazione emessa al termine di una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron come riporta stamane il quotidiano giordano Addistur.