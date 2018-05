Erg: in I trimestre utile sale a 85 mln, conferma target Ebitda

Roma, 15 mag. - Erg ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di gruppo in crescita a 85 milioni di euro contro i 54 mln del primo trimestre 2017. Il risultato operativo netto adjusted è stato pari a 94 milioni (90 milioni nel primo trimestre 2017) dopo ammortamenti per 69 milioni (62 milioni nel 2017). Il risultato netto adjusted è stato pari a 56 milioni, in lieve crescita rispetto al risultato di 54 milioni del primo trimestre 2017. L'azienda conferma il target per l`Ebitda previsto a fine anno di 475 milioni di euro.

L`indebitamento finanziario netto risulta pari a 1.229 milioni, in lieve decremento (-4 milioni) rispetto al 31 dicembre 2017 e riflette principalmente il positivo flusso di cassa operativo del periodo (98 milioni), l`incasso del corrispettivo di cessione di TotalErg (180 milioni) e di Brockaghboy (106 milioni) in parte compensati dagli impatti derivanti dall`acquisizione degli impianti solari in Italia (346 milioni) e di due parchi eolici in Francia (12 milioni).