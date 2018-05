Difesa, ministro Pinotti incontra soldati italiani in ovest... -2

Roma, 15 mag. - L'Italia è schierata nell'ovest del Libano con circa 1.100 uomini della Missione Unifil, implementata recentemente con l'adozione della risoluzione 2373 che sostanzialmente conferma i compiti dei caschi blu nell'area stabiliti nel 2006 con la risoluzione 1701 che fu emanata a seguito del il ritiro delle truppe Israeliane e del conseguente schieramento della forza di interposizione delle Nazioni Unite.

Ad accogliere il ministro della Difesa a Shama c'era il generale di brigata Paolo Fabbri, che dal 17 aprile scorso comanda il settore ovest della Missione di Unifil, articolato su base Brigata Alpina "Julia" Multinational Land Force.

Pinotti ha voluto ringraziare il contingente: "Una missione importante per il Libano, per la sicurezza della Regione, per l'Italia e per la comunità internazionale", la 'Julia' saprà farsi onore come sempre!".