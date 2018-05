Inchiesta indipendente su Gaza: Usa bloccano richiesta Onu -2

New York, 15 mag. - "Il Consiglio di Sicurezza ribadisce che ogni decisione o azione che sostiene di aver cambiato il carattere, lo status o la composizione demografica della città santa di Gerusalemme non ha alcun effetto giuridico, è nulla e deve essere annullata in conformità con le risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza", afferma inoltre la bozza di testo.

Decine di migliaia di palestinesi a Gaza hanno protestato alla frontiera con lo stato ebraico contro l'inaugurazione, lo stesso giorno, a Gerusalemme dell'ambasciata americana in Israele. Più di 50 manifestanti palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano ieri, il giorno con più morti nel conflitto israelo-palestinese dalla guerra dell'estate 2014 nell'enclave palestinese.

(fonte AFP)