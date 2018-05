Roma, 15 mag. - Chiusura in lieve flessione per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha perso lo 0,22% attestandosi a 22.818,02 punti, 47,84 punti in meno rispetto alla chiusura di ieri. Ad incidere sulla flessione le prese di profitto degli investitori dopo i rialzi degli ultimi tre giorni.