Exergy si aggiudica commessa da Samsung Engineering

Roma, 14 mag. - EXERGY - leader nella fornitura di sistemi ORC e parte del Gruppo Industriale Maccaferri - e Baker Hughes (società di General Electric) si aggiudicano un`importante commessa da Samsung Engineering Co., EPC contractor di PPT LNG, e incaricata di sviluppare una centrale elettrica a Rayong (Tailandia). Le due società, attraverso l`impiego dell`innovativa tecnologia della Turbina Radiale Outflow (ROT), si occuperanno dell`ingegneria, del design e della fornitura di un sistema ORC da 5 MWe per il recupero di calore da turbine a gas in un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Questo contratto porta EXERGY nel mercato dell`heat recovery per il settore dell`Oil & Gas, per il quale la società è attualmente impegnata nello sviluppo di un nuovo prodotto, ossia un innovativo sistema ORC di cui è già stata depositata la richiesta di brevetto.

"Siamo molto contenti di muovere i primi passi in questo mercato collaborando con aziende leader come General Electric e Samsung Engineering - spiega Luca Xodo, Direttore Vendite EXERGY. Ci auguriamo che questo sia il primo di una lunga serie di progetti da realizzare assieme. L`applicazione della nostra tecnologia nei mercati midstream e downstream dell`Oil & Gas sarà uno degli obiettivi primari del nostro business nel prossimo futuro. Abbiamo visto una costante crescita della domanda in questo settore negli ultimi anni e le previsioni di sviluppo evidenziano un promettente target di oltre 15 miliardi di dollari entro il 2023." La soluzione ORC fornita da EXERGY, grazie all`esclusiva tecnologia della Turbina Radiale Outflow, contribuirà alla produzione di energia pulita da impiegare nel processo di rigassificazione. Per il condensatore è stata quindi studiata una soluzione che utilizza l`acqua fredda proveniente dal processo di rigassificazione del gas naturale a temperatura tra i 5-38°C. Questo permetterà di utilizzare una risorsa già presente, evitando così inutili sprechi di acqua. L`impianto utilizzerà ampia parte del calore residuale generato dalle turbine a gas, che diversamente verrebbe rilasciato direttamente in atmosfera, con il doppio beneficio di aumentare l`efficienza dell`impianto e al contempo ridurrne l`impatto ambientale. L`unità ORC entrerà in funzione nella prima metà del 2019 e rappresenterà un nuovo standard a livello tecnologico per migliorare l`efficientamento e la produttività dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.