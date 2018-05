Welfare: Lorenzin visita la Ferrari, focus su "Formula Uomo" -2

Bologna, 14 mag. - Il ministero della Salute sta valutando le varie esperienze aziendali esistenti in Italia per individuare le migliori pratiche che possano contribuire ad aumentare la consapevolezza dell'importanza della prevenzione nei diversi territori. Purtroppo oggi il 70% delle malattie non trasmissibili è legata a patologie cardiovascolari e oncologiche. Sappiamo che, hanno spiegato dal ministero, semplicemente adottando diverse abitudini e corretti stili di vita, potremmo ridurre questo carico del 50%.

È importante quindi che tutti gli attori del sistema utilizzino le proprie energie in maniera appropriata, sinergica e complementare. È per questo che il ministero della Salute sta valutando le migliori esperienze per garantire l'integrazione di tutte le iniziative nella continua ricerca di soluzioni che possano coniugare innovazione e sostenibilità.