Welfare: Lorenzin visita la Ferrari, focus su "Formula Uomo"

Bologna, 14 mag. - Una delegazione del ministero della Salute ha visitato gli stabilimenti della Ferrari. Il ministro Beatrice Lorenzin e i direttori generali della Prevenzione, D'Amario, e della Programmazione, Urbani, durante l'incontro hanno potuto raccogliere informazioni sul modello di welfare aziendale che la casa automobilistica di Maranello ha adottato per i propri dipendenti e in particolare il progetto "Formula Uomo" che ha consentito negli anni di adeguare tutte le aree di produzione anteponendo le esigenze dei lavoratori oltre a proporre una serie di attività "su misura" dei dipendenti e dei loro familiari.

Il modello Ferrari, spiegano dal ministero della Salute, ha l'originalità di promuovere stili di vita corretti in particolare puntando su prevenzione e sport per tutto il personale e le loro famiglie. Il modello è di particolare interesse per i risultati ottenuti.

(segue)