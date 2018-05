Fs: commissione Ue nomina Ghezzi nel comitato direttivo Eit

Roma, 14 mag. - La presidente delle Fs, Gioia Ghezzi, è stata nominata dalla commissione europea nuovo componente del comitato direttivo dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit). Lo comunica la società, sottolineando che "le conoscenze e le esperienze di Gioia Ghezzi, insieme agli incarichi ricoperti come presidente di Fs, azienda di straordinaria complessità industriale e tecnologica, e in Assolombarda-Confindustria con la delega a sviluppo sostenibile e smart cities, saranno di enorme supporto per gli obiettivi che l'Eit dovrà raggiungere nei prossimi anni".

L'Eit è parte integrante di Horizon2020, "programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione, promuovendo la cooperazione fra imprese, istituti di istruzione e organizzazioni di ricerca affinchè queste sinergie possano essere volano per il pensiero creativo e per tutte le forme di innovazione e imprenditorialità".

"Sono onorata di entrare a far parte del board dell'Eit - ha detto Ghezzi - e ho sempre creduto che innovazione e tecnologia siano motori essenziali per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Insieme ai colleghi dell'Eit proseguiremo l'impegno per investimenti mirati e trasparenti perchè l'Europa rimanga all'avanguardia dell'innovazione tecnologica, aiutando start-up e imprenditori nello sviluppo delle loro attività".