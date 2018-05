Gelmini: distanze Lega-M5s ben visibili, messo in guardia Salvini

Roma, 14 mag. - "Dopo le consultazioni odierne del presidente Mattarella siamo preoccupati e scettici. Tra Lega e Movimento 5 Stelle regna ancora molta confusione, le distanze restano ben visibili e al momento non si intravede la luce in fondo al tunnel. Berlusconi, con il suo gesto di responsabilità, ha tolto ogni alibi per la formazione del governo, ma oggi emergono con grande rilevanza le difficoltà a dialogare con un Movimento come quello guidato da Di Maio: inaffidabile e incompetente. Avevamo messo in guardia l`amico Salvini. Speriamo, nonostante tutto, che riesca a far valere la voce del centrodestra e i nostri programmi". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.