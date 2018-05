Governo, Furlan: Lega chiami a gazebo anche Forza Italia e Fdi

Roma, 14 mag. - "Il capo dello Stato con infinita pazienza ha concesso ulteriore tempo, come se ce ne fosse dopo 70 giorni, ai protagonisti che stanno lavorando alla costruzione di un fantomatico governo, aspettando che il movimento 5 Stelle facce le farlocche consultazioni sul sito della Casaleggio Associati e la Lega consulti la propria base ai gazebo. Per quanto riguarda i gazebo, visto che Salvini dice di rappresentare tutto il centro destra, chieda alla Meloni e a Berlusconi di chiamare in piazza anche gli elettori di Fratelli D`Italia e di Forza Italia per sapere cosa ne pensano, potrebbe scoprire che gli altri considerano il suo comportamento un tradimento ed il governo con i 5 stelle una pagliacciata". Lo dichiara in una nota Simone Furlan leader dell`Esercito di Silvio.