New York, 14 mag. - La responsabilità per i palestinesi morti a Gaza è "senza dubbiio di Hamas". Lo ha detto la Casa Bianca commentando la morte di oltre 50 palestinesi negli scontri al confine con Israele nel giorno in cui gli Usa hanno inaugurato l'ambasciata a Gerusalemme.

La Casa Bianca ha continuato sostenendo che Hamas stia sfruttando "in modo cinico" la situazione a suo favore e che gli Stati Uniti "stanno dalla parte di Israele".