Usa: Gerusalemme capitale Israele ma no decisione su status finale

New York, 14 mag. - Nonostante la decisione di oggi degli Stati Uniti abbia sottolineato "una questione ovvia: Gerusalemme è la capitale di Israele", questo non significa che "gli Stati Uniti abbiano preso una posizione nei negoziati sul suo status finale". Lo si legge in una nota della Casa Bianca che commenta la decisione di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, scatenando le proteste della Palestina.

Oggi negli scontri tra i manifestanti e l'esercito israeliano sono morti almeno 52 palestinesi e ne sono rimasti feriti più di 1.000. Nella nota si aggiunge: "L'amministrazione Trump sostiene lo status quo nel luoghi sacri di Gerusalemme e crede che questa decisione dovrebbe essere presa da israeliani e palestinesi".

Sia Clinton che Bush, nel corso delle loro campagne elettorali, avevano detto di volere spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, ma che poi avevano cambiato idea una volta diventati presidenti.