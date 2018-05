Mulè (Fi): Salvini prenda atto, un rischio governo col M5s

Roma, 14 mag. - GOVERNO: MULE' (FI), PER M5S E LEGA STRADA IN SALITA

"Oggi prendiamo atto che la strada di un possibile governo tra Cinque Stelle e Lega non è in discesa ma, come temevamo e immaginavamo, molto in salita". Lo dichiara, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi parlamentari azzurri alla Camera e al Senato.

"Non c`è alcuna certezza sul programma, anzi su alcuni punti fondamentali ci sono visioni diverse, diversissime o addirittura antitetiche rispetto a quanto proposto dal centrodestra. Ad oggi, inoltre, non è stato sciolto il nodo non secondario sul nome del premier che è una figura centrale per l`attuazione delle politiche dell`esecutivo. A questo si aggiunge l`aggravante da parte dei 5stelle di dover acquisire una sorta di pre-voto di fiducia da un improbabile oligarchia digitale controllata dalla Casaleggio Associati. Forza Italia, con l`atto di responsabilità e generosità del suo presidente Silvio Berlusconi, ha consentito di tentare la formazione di un governo: ove ce ne fosse stato bisogno, però, i 5Stelle continuano a dare dimostrazione della loro incapacità e inaffidabilità a governare l`Italia. La speranza è che Matteo Salvini si sia reso conto di avere davanti un interlocutore distante anni luce dalla volontà espressa dagli elettori di centrodestra, l`auspicio che prenda atto del rischio di chiudere un accordo di governo con i 5stelle".