Governo, Di Maio-Salvini chiedono altro tempo. Colle lo concede

Roma, 14 mag. - Lega e Movimento cinquestelle chiedono più tempo al Quirinale per la formazione del governo. E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella glielo concede. Meglio un governo politico - è il ragionamento che si fa sul Colle più alto - che un esecutivo del presidente e qualche giorno in più per arrivare a vararlo non può rappresentare un problema. Del resto il sentiero già indicato dal capo dello Stato negli ultimi giorni ha argini perentori: da un lato il mantenimento degli impegni europei con particolare riferimento al debito e ai conti pubblici, dall'altro il fatto che premier e ministri devono passare dal vaglio, non 'notarile', del Quirinale.

Probabilmente questa ennesima concessione di tempi supplementari occuperà tutta la settimana perchè se sul contratto per il "governo del cambiamento" la trattativa è piuttosto avanti - anche se su alcune materie come immigrazione, infrastrutture, sicurezza e giustizia restano distanze - sui nomi la partita è tutta da giocare. Dopo giorni in cui la via maestra sembrava quella del "premier terzo", con un florilegio di nomi comparsi sui giornali e subito bruciati (da Massolo a Sapelli, tanto per citarne due), ieri si è tornati a riflettere sull'ipotesi di un premier politico. Qui ad essere sempre in campo è il nome Di Maio, mentre per la Lega c'è chiaramente Salvini ma anche, con quotazioni mai scese a sentire i rumors, Giancarlo Giorgetti che agli occhi di molti ha esperienza, storia e profilo per approdare a Palazzo Chigi, essere 'digerito' dai Cinquestelle e superare il test del Quirinale.

Se i nodi non si dovessero sciogliere, però, tutto può sempre saltare con un ritorno alle urne. A ricordarlo ci pensa Matteo Salvini che, al termine del colloquio al Quirinale, usa toni molto diversi da quelli adottati da Di Maio che invece è "soddisfatto" di aver "portato a casa" molti punti del programma e anche di aver ottenuto una ulteriore dazione di tempo. Che servirà anche per la consultazione on line degli iscritti del Movimento cinque stelle sulla bontà del contratto di governo mentre la Lega ricorrerà, sabato e domenica prossima, a un referendum ai gazebo.

Il messaggio di Salvini ai naviganti è chiaro: il Carroccio non ha paura delle urne, anzi. Se si dovessero guardare "i sondaggi e la convenienza" la Lega andrebbe dritta al voto intenzionata ad aumentare i suoi consensi, ma detto questo "farò di tutto" per dare "un governo serio" al Paese. Altra condizione: mano libera sull'immigrazione "se la Lega va al governo". Non poco, vista la distanza di posizioni con i Cinquestelle.