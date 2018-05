È morta Margot Kidder, la Lois Lane a fianco di Reeve in Superman

New York, 14 mag. - È morta l'attrice americana Margot Kidder, famosa per aver interpretato il ruolo di Lois Lane nei film di Superman con Christopher Reeve negli anni '70 e '80. Kidder aveva 69 anni e i suoi funerali si svolgeranno a Livingston in Montana, dove viveva da anni.

Non sono stati dai altri dettagli. Lois Lane è la collega e poi compagna di Clark Kent nel fumetto scritto da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938. Reeve era morto nel 2004 dopo che dal 1995 era paralizzato a causa di una caduta da cavallo.