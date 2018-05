Governo, Giacomoni: tempo scaduto, chi deve riflettere rifletta

Roma, 14 mag. - "Di Maio esce dal Colle e a Roma inizia a diluviare. Sarebbe facile dire: 'piove, governo ladro', ma il governo ancora non c`è e chissà se ci sarà. A 70 giorni dal voto i 5 stelle sono andati da Mattarella a chiedere ancora tempo, ma il tempo è scaduto e gli italiani non possono continuare a guardare loro che giocano con le istituzioni. Indichino un programma ed un premier se ce l`hanno oppure si mettano l`anima in pace. La speranza è che chi deve riflettere, rifletta bene ed in fretta ed eviti ogni corresponsabilità". Lo scrive su Facebook l`onorevole Sestino Giacomoni, membro del comitato di Presidenza di Forza Italia e segretario della conferenza dei coordinatori regionali del movimento azzurro.