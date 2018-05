Addio Midtown, la finanza di New York si sposta a Hudson Yard

New York, 14 mag. - La finanza di New York lascia Midtown e si sposta a ovest, nel nuovo quartiere di Hudson Yard, dove sta nascendo il nuovo centro di potere della metropoli americana. Un'analisi grafica di Bloomberg News mostra come molte delle principali società della finanza stanno cambiando la loro sede, insieme anche ai colossi media e della Silicon Valley: Time Warner, BlackRock, Jp Morgan, Amazon, Milbank Tweed.

A Midtown ci erano arrivati negli anni '70, quando avevano deciso di lasciare il Financial district per nuove sedi più centrali e facili da raggiungere. Nonostante lo spostamento a Hudson Yard, la maggior parte dei servizi finanziari a New York resta a Midtown: sono il 58,6% del totale contro il 30% di Hudson Yard.