Incidenti lavoro, Casellati: dramma sociale, servono risposte

Roma, 14 mag. - "La morte di due operai in un cantiere navale a La Spezia dimostra una volta di più che siamo di fronte ad un dramma sociale che esige risposte concrete dalle istituzioni". Lo afferma i presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

"Al di là - aggiunge - delle valutazioni numeriche, che fanno registrare negli ultimi due anni una negativa e pericolosa inversione di tendenza, appare sempre più necessario intervenire in maniera efficace sotto il profilo della prevenzione e degli investimenti in sicurezza. Abbiamo l`obbligo di puntare all`obiettivo di ridurre drasticamente le morti bianche nel nostro Paese. Il luogo di lavoro deve essere un luogo sicuro. Mi auguro che tutti facciano la loro parte. La vicinanza ai familiari delle vittime, quella che anch`io sentitamente esprimo oggi, non può restare una forma vuota, ma deve riempirsi di progetti e di azioni concrete".