Fincantieri: Silversea Cruises ordina una nave da 320 milioni

Roma, 14 mag. - Silversea Cruises ha commissionato a Fincantieri un ordine "per un'ulteriore nave da crociera ultra-lusso, del valore di oltre 320 milioni, con consegna prevista nell'ultimo trimestre del 2021". Lo comunica il gruppo cantieristico, sottolineando che la Silver Dawn "sarà gemella dell'ammiraglia Silver Muse, che ha preso il mare dal cantiere Fincantieri di Sestri Ponente (Genova) nell'aprile 2017".

L'ordine per Silver Dawn, spiega la società, "arriva pochi mesi dopo che la compagnia ha firmato un contratto con Fincantieri per la costruzione di Silver Moon, altra gemella di Silver Muse, che sarà consegnata nel 2020. La realizzazione di una terza nave della serie 'Muse', l'undicesima in totale della flotta, fa parte del piano di espansione della società armatrice e rafforzerà il processo di 'musification' strategico di Silversea".

(segue)