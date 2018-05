Carfagna: trattativa infinita Lega-M5s, Fi preoccupata per Italia

Roma, 14 mag. - "Forza Italia è preoccupata da questa infinita trattativa tra Lega e Movimento 5 Stelle, ci sembra un'avventura partita male. Non c'è intesa sui punti salienti del programma, non c`è accordo sul nome del Presidente del Consiglio e questo non è un dettaglio, perché senza Presidente del Consiglio il governo non esiste. Ci auguriamo che riescano a mettere in campo un progetto serio, concreto e magari anche condivisibile. Per adesso vediamo solo tanta confusione mentre l`Italia resta a guardare e aspetta". Lo ha detto Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in sala stampa a Montecitorio.